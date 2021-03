Sci alpino, Liensberger e Vlhova: festa per due! All’austriaca la Coppa del Mondo di slalom, alla slovacca la generale (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo una stagione intensa, lunghissima e sofferta, Petra Vlhova finalmente ce l’ha fatta. La slovacca ha potuto alzare al cielo la Sfera di Cristallo 2020-2021, la prima della sua carriera, scrivendo una pagina di storia importante per questo sport. La nativa di Liptovský Mikuláš succede alla nostra Federica Brignone e regala il primo trionfo nel Circo Bianco per la sua Nazione, che diventa la quindicesima in assoluto a vincere la Coppa del Mondo generale. Un successo assolutamente meritato per la venticinquenne che in questa annata ha saputo centrare sei vittorie di tappa e dieci podi complessivi. La gara odierna, lo slalom delle Finali di Lenzerheide (Svizzera) ha visto il dominio assoluto della scatenata Katharina Liensberger che, in un colpo solo, ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo una stagione intensa, lunghissima e sofferta, Petrafinalmente ce l’ha fatta. Laha potuto alzare al cielo la Sfera di Cristallo 2020-2021, la prima della sua carriera, scrivendo una pagina di storia importante per questo sport. La nativa di Liptovský Mikuláš succedenostra Federica Brignone e regala il primo trionfo nel Circo Bianco per la sua Nazione, che diventa la quindicesima in assoluto a vincere ladel. Un successo assolutamente meritato per la venticinquenne che in questa annata ha saputo centrare sei vittorie di tappa e dieci podi complessivi. La gara odierna, lodelle Finali di Lenzerheide (Svizzera) ha visto il dominio assoluto della scatenata Katharinache, in un colpo solo, ...

