Sci alpino, Irene Curtoni si ritira: "Il mio fisico ha sofferto tanto" (Di sabato 20 marzo 2021) Irene Curtoni ha dato ufficialmente il suo "addio" al Circo Bianco. Una delle colonne della nazionale italiana ha deciso di appendere sci e scarponi al chiodo dopo una carriera lunga, forse con meno soddisfazioni di quanto avrebbe meritato, sicuramente con qualche infortunio di troppo ma, sostanzialmente, condotta sempre con la consapevolezza di essere una grande interprete delle discipline tecniche. La valtellinese ha salutato la Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom odierno, quello delle Finali di Lenzerheide. La trentacinquenne nativa di Échirolles, purtroppo, ha chiuso in maniera sfortunata l'ultima gara della sua carriera, con una inforcata che, ad ogni modo, non ha scalfito minimamente il suo "ultimo ballo". Al traguardo, infatti, è stata ampiamente festeggiata dalla sorella Elena e dalle compagne della squadra azzurra.

