Sardegna zona arancione, oggi 102 contagi e 2 morti: bollettino 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 102 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri due morti. Da lunedì 22 marzo l'Isola sarà zona arancione. Da ieri sono stati fatti 2.889 i test in più con un tasso di positività del 3,5%. Sono 175 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, in calo di uno, mentre sono 22 quelli in terapia intensiva, tre in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.701, 254 quelle in più guarite. Dei 43.081 casi positivi, 10.634 (+63) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.836 (+14) nel Sud Sardegna, 3.554 (+14) a Oristano, 8.473 a Nuoro, 13.584 (+11) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

