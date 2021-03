SARDEGNA ZONA ARANCIONE DA LUNEDÌ 22 MARZO: COSA SI PUÒ FARE (Di sabato 20 marzo 2021) SARDEGNA ZONA ARANCIONE Vietati gli spostamenti da un Comune all’altro. Chiudono bar e ristoranti, 7 giorni su 7. Consentito l’asporto La SARDEGNA sarà ZONA ARANCIONE da LUNEDÌ 22 MARZO, come previsto dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L’isola dice addio alla ZONA bianca, prima e finora unica regione italiana che vi era entrata. Il cambio di colore riguarderà anche il Molise, che però esce dalla ZONA rossa dopo 2 settimane. Regole, misure e divieti più soft quindi per il Molise e più restrizioni per la SARDEGNA. L’ultimo decreto del governo Draghi ha stabilito che dal 15 MARZO al 2 aprile 2021 nelle regioni i cui territori si collocano in ZONA ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 20 marzo 2021)Vietati gli spostamenti da un Comune all’altro. Chiudono bar e ristoranti, 7 giorni su 7. Consentito l’asporto Lasaràda22, come previsto dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L’isola dice addio allabianca, prima e finora unica regione italiana che vi era entrata. Il cambio di colore riguarderà anche il Molise, che però esce dallarossa dopo 2 settimane. Regole, misure e divieti più soft quindi per il Molise e più restrizioni per la. L’ultimo decreto del governo Draghi ha stabilito che dal 15al 2 aprile 2021 nelle regioni i cui territori si collocano in...

Advertising

matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - LegaSalvini : ???? ZONA ARANCIONE SARDEGNA, #ZOFFILI: “SPERANZA NON FIRMI QUESTA FOLLIA” - fanpage : La Sardegna non è più #zonabianca - strawberry_friu : La Sardegna zona arancione e la gente ci gode, tu guarda il caso sono lombardi tu guarda - osservando001 : RT @Marcell77640487: In #Sardegna non c'è un cazzo: zona arancione. Dedicato a tutti i miei conterranei che dicevano le seguenti stronzate… -