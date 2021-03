Sardegna in zona arancione, Nieddu: «Chiediamo revisione dei criteri», le nuove restrizioni (Di sabato 20 marzo 2021) Sardegna zona arancione da lunedì 22 marzo 2021, come previsto dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L’isola dice addio alla zona bianca e passa alla fascia intermedia, assieme al Molise che era già in rosso. Una decisione che non è stata accolta con entusiasmo:«Chiediamo una revisione dei criteri, quindi del sistema complessivo, che determinano i passaggi da una zona all’altra e che non sono adeguati alla gestione delle realtà locali». Lo ha detto all’ANSA l’assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu. «Non è pensabile che si cambi fascia per un aumento del rischio da basso a moderato», ha dichiarato Nieddu a proposito del passaggio alla zona ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 marzo 2021)da lunedì 22 marzo 2021, come previsto dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. L’isola dice addio allabianca e passa alla fascia intermedia, assieme al Molise che era già in rosso. Una decisione che non è stata accolta con entusiasmo:«unadei, quindi del sistema complessivo, che determinano i passaggi da unaall’altra e che non sono adeguati alla gestione delle realtà locali». Lo ha detto all’ANSA l’assessore della Sanità della Regione, Mario. «Non è pensabile che si cambi fascia per un aumento del rischio da basso a moderato», ha dichiaratoa proposito del passaggio alla...

