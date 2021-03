Sardegna e Molise zona arancione da lunedì | regole e ordinanza

(Di sabato 20 marzo 2021) Emergenza Covid in Italia, cambiano i colori di due regioni italiane: lalascia l’area bianca e passa inmentre ilapproda indallarossa con, misure e restrizioni meno severe. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato nuove ordinanze, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia di ieri, che andranno in vigore a partire da22 marzo. L’in scadenza relativa allarossa in Campania è stata prorogata. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. Per effetto del decreto legge del 12 marzo 2021, alle Regioni ingialla nel ...

Ore 7,30 " L'indice RT sopra 1 in 16 Regioni, da Lunedì Sardegna e Molise arancioni. Rischio alto in 10 . " In Piemonte e Friuli Venezia Giulia indice sopra 1,25, compatibile con uno scenario di tipo ... Sardegna e Molise passano in zona arancione. La Campania resta rossa. Emergenza Covid in Italia, cambiano i colori di due regioni italiane: la Sardegna lascia l'area bianca e passa in zona arancione mentre il Molise approda in zona arancione dalla zona rossa con regole, ...