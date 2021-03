Sardegna | addio zona bianca | da lunedì diventerà arancione

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar – Altro giro, altro cambio di colore. È ormai pronto il nuovo documento con cui Roberto Speranza si appresta a ridisegnare la cartina pandemica dell’Italia. Grazie alle varie anticipazioni uscite sulla nuova ordinanza del ministro della Salute, si era già capito che molte regioni resteranno inrossa fino a Pasqua inclusa: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia e Veneto. E se il Lazio, passato in un colpo dagialla a rossa (caso senza precedenti), spera di colorarsi d’, laperderà invece il suo invidiabile status: da, senza passare per il giallo, l’isola è pronta a diventare. Non solo la: anche il Molise ...

