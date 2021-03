Sara Affi Fella, chi è la famosa influencer ex fidanzata di Luigi Mastroiani (Di sabato 20 marzo 2021) Sara Affi Fella è nata l’11 luglio del 1996 a Sesto Campano, Isernia. La giovane è un volto noto del mondo dello spettacolo per esser stata, oltre una tronista di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, anche per la sua partecipazione a Temptation Island con il suo ex fidanzato, di cinque anni, Nicola Panico. Bella e intelligente ha portato avanti una delle sue grandi passioni, quella della moda. Infatti i primi passi li ha mossi proprio in questo mondo, sfilando per diversi concorsi. La giovane Sara, ad oggi è una famosa influencer e adora condividere la sua vita privata con i suoi fan e pubblicizzare diversi prodotti. Nel 2013 ha vinto Miss Mondo e nel 2014 ha partecipato a Miss Italia conquistando la fascia di miss curvy, vincita che l’ha portata a partecipare a Ciao ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)è nata l’11 luglio del 1996 a Sesto Campano, Isernia. La giovane è un volto noto del mondo dello spettacolo per esser stata, oltre una tronista di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, anche per la sua partecipazione a Temptation Island con il suo ex fidanzato, di cinque anni, Nicola Panico. Bella e intelligente ha portato avanti una delle sue grandi passioni, quella della moda. Infatti i primi passi li ha mossi proprio in questo mondo, sfilando per diversi concorsi. La giovane, ad oggi è unae adora condividere la sua vita privata con i suoi fan e pubblicizzare diversi prodotti. Nel 2013 ha vinto Miss Mondo e nel 2014 ha partecipato a Miss Italia conquistando la fascia di miss curvy, vincita che l’ha portata a partecipare a Ciao ...

