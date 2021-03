Sanremo 2021, mai così alte le vendite post-Festival (Di sabato 20 marzo 2021) Life&People.it Al Festival di Sanremo 2021 si registrano numeri da record Non sono mai andata bene come quest’anno le vendite post-Festivaliere nella storia recente del Festival di Sanremo 2021. La F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana) ha rilasciato le prime 4 certificazioni per i singoli in gara nell’edizione numero 71. Non era mai accaduto che in appena una settimana ben 4 brani riuscissero a conquistare il disco d’oro. Oltre ai vincitori, i Maneskin, con il brano ‘Zitti e buoni’, anche le coppie di Francesca Michielin e Fedez, con la canzone ‘Chiamami per nome‘, e di Colapesce e Dimartino, con il tormentone ‘Musica leggerissima’, sono riusciti a raggiungere il disco d’oro. A completare il quartetto è stata l’ottima ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 20 marzo 2021) Life&People.it Aldisi registrano numeri da record Non sono mai andata bene come quest’anno leiere nella storia recente deldi. La F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana) ha rilasciato le prime 4 certificazioni per i singoli in gara nell’edizione numero 71. Non era mai accaduto che in appena una settimana ben 4 brani riuscissero a conquistare il disco d’oro. Oltre ai vincitori, i Maneskin, con il brano ‘Zitti e buoni’, anche le coppie di Francesca Michielin e Fedez, con la canzone ‘Chiamami per nome‘, e di Colapesce e Dimartino, con il tormentone ‘Musica leggerissima’, sono riusciti a raggiungere il disco d’oro. A completare il quartetto è stata l’ottima ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Una delle sfide su due ruote più avvincenti del calendario del #ciclismo mondiale: la @Milano_Sanremo. Sabato… - chetempochefa : Domenica, direttamente da Sanremo 2021 avremo @willie_peyote , vincitore del premio della critica Mia Martini, con… - IlContiAndrea : #Colapesce e #Dimartino vincono il Premio EarOne Sanremo Airplay 2021: #MusicaLeggerissima è stata trasmessa da 127… - terrermine_g8 : RT @Milano_Sanremo: ?? Buongiorno dalla Milano-Sanremo presented by @eolo_it 2021! ?? Good morning from the 2021 Milano-Sanremo presented by… - sportface2016 : #Ciclismo, iniziata la 112^ #MilanoSanremo: segui qui il LIVE della Classicissima -