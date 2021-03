Samsung Galaxy A72 e A52 in Italia | 4 fotocamere | nuovo design e prezzo sotto i 500 euro

Leggi su gqitalia

(Di sabato 20 marzo 2021)ha mostrato le proprie carte in anticipo nel 2021, svelando con qualche settimana di anticipo la nuova serie S21:più glossy, display a 120Hz,al top e tantissima potenza a disposizione per gli utenti. Ora, la casa coreana vuole portare le stesse caratteristiche (o quasi) anche in una fascia dipiù abbordabile, quellaai 500dove la concorrenza di Xiaomi, Oppo e realme è fortissima. Così, dopo aver utilizzato per anni la serieA per fare esperimenti (come nel caso dello smartphone con camera rotante) e strizzare l’occhio ai più giovani, quest’anno ha deciso di utilizzare questo brand per fare cassa e puntare di più sulla concretezza. Per questo ha presentato i nuovi...