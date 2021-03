SailGP 2021 | nuova battaglia tra Spithill | Ainslie e Burling! Si ripete la battaglia di America’s Cup | una tappa a Taranto

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021) Gli appassionati di vela sono già in astinenza di regate dopo lo spettacolo offerto dallaCup. Luna Rossa ha tenuto svegli tantissimi italiani durante tutto l’inverno, fino allacontro Team New Zealand che ha messo in palio la Vecchia Brocca. L’equipaggio tricolore si è portato in vantaggio per 3-2 contro i Kiwi e ha sognato l’impresa nella baia di Auckland, poi qualche errore di troppo e la velocità esplosiva di Te Rehutai hanno indirizzato la contesa in favore della flotta di Peter Burling. Il sodalizio di patron Patrizio Bertelli ha comunque regalato grandissime emozioni e gli amanti di questo sport non vedono l’ora di godersi la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, anche se non si sa ancora quando e dove si disputerà. Per il momento l’unica certezza è che Team New Zealand ha ...