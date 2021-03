Sabato amaro per l’Inter Women: vince la Roma 4-3 (Di sabato 20 marzo 2021) Sconfitta per l’Inter Women contro la Roma Non basta una ripresa super all’Inter Women di Attilio Sorbi per conquistare almeno un punto nella quinta giornata della Serie A femminile contro la Roma. Le nerazzurre escono sconfitte per 4 a 3. A Trigoria le nerazzurre provano a rendersi pericolose da subito sulla fascia con Marinelli e Møller, che va a segno ma la rete viene annullata per fuorigioco. Sono però le padrone di casa a passare in vantaggio con Thomas al 13?. l’Inter prova a reagire con una buona azione di Pandini che crossa in area per Mauro, ma l’attaccante nerazzurra non ci arriva di pochissimo. Al 38? Marinelli cerca l’azione personale con un tiro dalla distanza, ma il pallone termina appena sopra la traversa. Risponde la Roma con ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Sconfitta percontro laNon basta una ripresa super aldi Attilio Sorbi per conquistare almeno un punto nella quinta giornata della Serie A femminile contro la. Le nerazzurre escono sconfitte per 4 a 3. A Trigoria le nerazzurre provano a rendersi pericolose da subito sulla fascia con Marinelli e Møller, che va a segno ma la rete viene annullata per fuorigioco. Sono però le padrone di casa a passare in vantaggio con Thomas al 13?.prova a reagire con una buona azione di Pandini che crossa in area per Mauro, ma l’attaccante nerazzurra non ci arriva di pochissimo. Al 38? Marinelli cerca l’azione personale con un tiro dalla distanza, ma il pallone termina appena sopra la traversa. Risponde lacon ...

