Rula Jebreal a Verissimo racconta la storia di sua mamma: stupri e violenze, si è tolta la vita (Di sabato 20 marzo 2021) Una piacevole intervista realizzata oggi da Silvia Toffanin a distanza nella puntata di Verissimo del 20 marzo 2021. Questa volta nessun ologramma ma un collegamento video con Miami con Rula Jebreal che ha parlato del suo nuovo libro. "Il cambiamento che meritiamo". Dopo lunghi anni, soffocata dal silenzio nelle pagine del suo libro, la giornalista, ha voluto restituire voce alla storia di sua madre Nadia, vittima della brutalità degli uomini, e a molte storie e testimonianze di altre donne coraggiose, sopravvissute, pronte a rialzarsi, donne che non hanno paura di combattere. Ne aveva già parlato un anno fa dal palco di Sanremo, con un monologo molto forte che aveva toccato tutti. Milioni di persone il giorno dopo quelle parole, riflettevano su quanto Rula avesse voluto raccontare, ...

