Rugby, Sei Nazioni 2021: tutti i risultati e la classifica del torneo (Di domenica 21 marzo 2021) Il torneo Sei Nazioni 2021 è pronto a dar spettacolo. Da sabato 6 febbraio comincerà la ventiduesima edizione del torneo rugbistico che annualmente vede sfidarsi le Nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. Gli azzurri proveranno a sgomitare tra vere e proprie corazzate a caccia di un grande risultato. Si parte da Italia-Francia in programma allo Stadio Olimpico il 6 febbraio per poi chiudere il torneo in Scozia il prossimo 20 marzo. Quanti punti riusciranno a conquistare gli azzurri? IL REGOLAMENTO – Il sistema di punteggio in vigore è stato introdotto nel 2017 e prevede 4 punti per la vittoria, 2 per il pareggio e 0 per la sconfitta. Inoltre viene assegnato un punto supplementare alla squadra che marca 4 o più mete in un incontro e un ulteriore punto alla squadra che perde ...

