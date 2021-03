Rugby | Sei Nazioni 2021 | acuto dell’Irlanda | battuta l’Inghilterra

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021) Non basta il rosso ad Aki a fermare l’Irlanda che doma un’Inghilterra troppo fallosa e che sbaglia molto e con il piede di Sexton e le mete di Earls e Conan si impongono e conquistano la terza vittoria nel Sei. Buon inizio da parteche mette subito sotto pressione, ma senza trovare il modo di concretizzare il gioco prodotto. Così dopo 10 minuti e un fallo irlandese in maul a mandare Farrell sulla piazzola e ospiti in vantaggio 0-3. Irlanda molto attenta in difesa e quando si spinge in attacco, al 18’ è Sexton a impattare il risultato dalla piazzola. Prima fiammata della partita dopo 22 minuti di gioco. È Keith Earls a prendere palla, accelerare a sorpresa, finta verso il centro, poi cambio di direzione verso il largo e l’ala irlandese arriva fino in fondo e prima meta del match. ...