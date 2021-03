Rugby, nuova sconfitta per l’Italia al Sei Nazioni: la Scozia vince 52-10 (Di sabato 20 marzo 2021) Rugby Sei Nazioni, Scozia-Italia 52-10. Undicesimo ‘cucchiaio di legno’ per gli azzurri. Sei anni senza vittoria. EDIMBURGO (Scozia) – Rugby Sei Nazioni, Scozia-Italia 52-10. Gli azzurri di Franco Smith concludono la competizione con l’ennesima sconfitta e, soprattutto, con il sesto cucchiaio di legno consecutivo (l’undicesimo della storia n.d.r.). Un nuova prestazione molto deludente per l’ItalRugby. Gli azzurri in questa competizione non riescono ad ottenere una vittoria dal 2015 e il trend negativo, visti gli ultimi risultati, sembra essere destinato a durare anche in futuro. Rugby Sei Nazioni, Scozia-Italia: resoconto e tabellino Una partita sicuramente ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021)Sei-Italia 52-10. Undicesimo ‘cucchiaio di legno’ per gli azzurri. Sei anni senza vittoria. EDIMBURGO () –Sei-Italia 52-10. Gli azzurri di Franco Smith concludono la competizione con l’ennesimae, soprattutto, con il sesto cucchiaio di legno consecutivo (l’undicesimo della storia n.d.r.). Unprestazione molto deludente per l’Ital. Gli azzurri in questa competizione non riescono ad ottenere una vittoria dal 2015 e il trend negativo, visti gli ultimi risultati, sembra essere destinato a durare anche in futuro.Sei-Italia: resoconto e tabellino Una partita sicuramente ...

