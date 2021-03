Rugby | i convocati dell’Italia Under 20 per il primo raduno in vista del Sei Nazioni di categoria

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021) Inizia anche per la selezione20il lungo cammino che porterà alla disputa del Sei2021 di: Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale, ha diramato la lista deiper ildi Parma, in programma da lunedì 29 marzo a giovedì 1 aprile. Si tratta delstep verso il torneo che scatterà il prossimo 19 giugno e non disputato, a causa dell’emergenza sanitaria, come accadeva negli scorsi anni, in contemporanea con i tornei maschile e femminile. Il ritrovo è fissato a Parma, dove martedì 30 inizieranno gli allenamenti. Così al sito federale Massimo Brunello: “Il prossimodi Parma rappresenta una nuova tappa nel processo di crescita della squadra. Il test disputato a gennaio contro la ...