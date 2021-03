Rugby, ancora delusioni dal Sei Nazioni: Italia battuta dalla Scozia 52-10 (Di sabato 20 marzo 2021) ancora una sconfitta pesantissima nel risultato per l'ItalRugby. Gli azzurri hanno chiuso malissimo il Sei Nazioni con la quinta sconfitta in altrettante gare. Sul prato del Murrayfield di Edimburgo, la tana della Scozia, il XV di Franco Smith non riesce ad evitare l'undicesimo 'cucchiaio di legno' della sua storia, il sesto di fila: gli Highlanders si impongono infatti per 52-10, condannando gli azzurri al 32esimo ko consecutivo nel Torneo, un dato che deve far riflettere staff tecnico e dirigenziale in vista dell'immediato futuro.Rugby: SEI Nazioni. Scozia-Italia 52-10Marcatori: p.t. 6' m. Bigi tr. Garbisi (0-7); 10' m. Cherry (5-7); 13' m. Van der Merwe tr. Hogg (12-7); 17' c.p. Garbisi (12-10); 21' m. Graham (17-10); 28' m. Jones tr. Hogg (24-10); ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021)una sconfitta pesantissima nel risultato per l'Ital. Gli azzurri hanno chiuso malissimo il Seicon la quinta sconfitta in altrettante gare. Sul prato del Murrayfield di Edimburgo, la tana della, il XV di Franco Smith non riesce ad evitare l'undicesimo 'cucchiaio di legno' della sua storia, il sesto di fila: gli Highlanders si impongono infatti per 52-10, condannando gli azzurri al 32esimo ko consecutivo nel Torneo, un dato che deve far riflettere staff tecnico e dirigenziale in vista dell'immediato futuro.: SEI52-10Marcatori: p.t. 6' m. Bigi tr. Garbisi (0-7); 10' m. Cherry (5-7); 13' m. Van der Merwe tr. Hogg (12-7); 17' c.p. Garbisi (12-10); 21' m. Graham (17-10); 28' m. Jones tr. Hogg (24-10); ...

