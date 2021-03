Ronaldo miglior giocatore dell' anno Aic | Lavoreremo fino all' ultimo giorno

Advertising

SkySport : Cristiano Ronaldo miglior giocatore del 2020: la premiazione al Galà del Calcio 2021 - ZZiliani : Dopo FJGC e AJA salutiamo il trionfale ingresso a Palazzo dell’AJC. Che elegge #Ronaldo miglior giocatore dell’anno… - GranataAndy : RT @ZZiliani: Dopo FJGC e AJA salutiamo il trionfale ingresso a Palazzo dell’AJC. Che elegge #Ronaldo miglior giocatore dell’anno per il se… - Giusepp89008724 : RT @ZZiliani: Dopo FJGC e AJA salutiamo il trionfale ingresso a Palazzo dell’AJC. Che elegge #Ronaldo miglior giocatore dell’anno per il se… - LelloChiarello : RT @ZZiliani: Dopo FJGC e AJA salutiamo il trionfale ingresso a Palazzo dell’AJC. Che elegge #Ronaldo miglior giocatore dell’anno per il se… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo miglior

Cristianocontinua imperterrito a fare incetta di riconoscimenti individuali. L'ultimo in ordine cronologico è arrivato ieri: il premio Aic comegiocatore dell'anno. "Non avrei potuto essere più ......coppa nella bacheca dei trofei di Cristiano. Ma non è venuta meno la voglia di conquistarne altri, a cominciare da questa stagione in bianconero. Cr7 è stato premiato venerdì come...Inoltre prometto ai tifosi che lotteremo fino alla fine perché possiamo ancora avere motivi per celebrare questa stagione'. Per la seconda volta da quando gioca in Italia, Cristiano Ronaldo è stato pr ...Cristiano Ronaldo, premiato per la seconda volta da quando è in Italia come migliore giocatore dall'AIC, ora ha un ...