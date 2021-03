Ronaldo dedica premio Aic a “sconosciuti” Juve e promette | “Lavoreremo fino all’ultimo giorno”

(Di sabato 20 marzo 2021) Unaspeciale e un messaggio a tutti per concludere la stagione al meglio. Cristianoha scritto un post sulle sue pagine social dopo aver ricevuto ildi miglior calciatore della stagione 2019-2020 dall’Assocalciatori. “Permettetemi dire questo riconoscimento a tutti queglial grande pubblico che lavorano giornalmente affinchè lantus sia uno dei più grandi club del mondo – ha scritto il fuoriclasse portoghese su Instagram -. Dietro la nostra gloria collettiva e i nostri trionfi individuali, c’è sempre un enorme entourage di professionisti che danno tutto loro stessi perché non ci manchi nulla. E oggi il mio ringraziamento va a questi volti meno visibili ma nondimeno importanti per i nostri successi. Sono degli autentici eroi“. Dopo la ...

L'ennesimo riconoscimento ma la voglia di conquistarne altri. Cristianoè stato premiato ieri come miglior giocatore della serie A 2019 - 20 nell'ambito del Gran ...fuoriclasse portoghese...Soddisfazione per Cristianoe per la Juventus ieri sera, quando CR7 è stato nominato miglior giocatore AIC della scorsa stagione. Un riconoscimento importante per il campione portoghese, che in questa sua esperienza ...Una dedica speciale e un messaggio a tutti per concludere la stagione al meglio. Cristiano Ronaldo ha scritto un post sulle sue pagine social dopo aver ricevuto il premio di miglior calciatore della ...A incoronare Cristiano Ronaldo è stata una giuria composta da allenatori e calciatori di Serie A. A meno di due settimane dalla cocente delusione per il flop della Juventus contro il Porto, CR7 è stat ...