Romina Power lancia una frecciatina a Barbara d’Urso | ecco cosa ha detto

Advertising

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - PasqualeMarro : #RominaPower si scaglia contro #BarbaraDUrso. E’ caos - PasqualeMarro : #RominaPower: “Abbiamo fumato marijuana, #AlBano lo sapeva” - manulamanuz57 : RT @fraversion: ecco in esclusiva la canzone segreta di Romina Power! #CanzoneSegreta - zazoomblog : Romina Power e la battuta su Barbara D’Urso durante il programma Canzone Segreta - #Romina #Power #battuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Momenti di imbarazzo a Canzone segreta , quandonomina una delle regine della concorrenza. Ospite dello show del venerdì sera di Rai1, condotto da Serena Rossi , l'ex moglie di Albano Carrisi è in studio per ricevere una sorpresa ...'Canzone Segreta',spiazza tutti e tira in ballo Barbara D'Urso. Il motivo Pubblicato il 20 - 03 - 2021 alle ore 09:47. Ultima modifica il 20 - 03 - 2021 alle ore 09:47 /Romina Power lancia una frecciatina a Barbara d’Urso nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai. Lei è stata il primo personaggio a ricevere la sorpresa nel corso della seconda puntata di ...Canzone segreta non convince e, dopo un esordio piuttosto deludente, la seconda puntata chiude al ribasso in termini di ascolti con il 17 ...