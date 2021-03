Romania-Macedonia del Nord | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 marzo 2021) All’Arena Na?ional? di Bucarest il prossimo 25 marzo alle 20.45 andrà in scena la prima sfida del Gruppo J delle Qualificazioni Mondiali 2022. Una sfida interessante, non banale, tra dueche vogliono dire la loro. Lavuole sfruttare l’aria di casa per dimostrare di essere da qualificazione, i macedoni, freschi di qualificazione europee, cercano conferme. La partita di Bucarest dirà anche chi tra le due sarà la possibile antagonista della Germania, formazione favorita per la vetta. Turchia Olanda (e Tv) Come arrivano le squadre?delè uno scontro aperto. Sulla carta i romeni partono avvantaggiati, ma i macedoni non si faranno conquistare con facilità. Lo ha dimostrato la corsa arrembante per le ...