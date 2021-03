(Di domenica 21 marzo 2021) Nicolònon è lontano dal rientro in campo dopo il grave infortunio al legamento crociato che gli ha fatto saltare tutta la stagione fin qui. Il centrocampista della, intanto, sie cerca di recuperare dopo il lungo stop. In mente il giocatore giallorosso e della Nazionale ha una sola, come testimonia con un post sui social, vale a dire “”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolo?(@nicolo) SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Zaniolo si allena a casa e ha solo una parola in testa: 'Lavoro' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Zaniolo: 'Lavoro, lavoro, lavoro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Zaniolo: 'Lavoro, lavoro, lavoro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Zaniolo: 'Lavoro, lavoro, lavoro' - apetrazzuolo : ROMA - Zaniolo: 'Lavoro, lavoro, lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

QuiSenza lo squalificato Bruno Peres e gli infortunati, Mkhitaryan, Veretout e Juan Jesus l'obiettivo di Fonseca è cancellare la sconfitta di Parma e riscattare l'altrettanto pesante ...... terminati con questo bilancio: VITTORIE: 40 (48,19%) " l'ultima il 2 - 1 del 2 novembre 2019 con i gol di(R), Veretout (R) e Milik (N); PAREGGI: 30 (36,15%) " ultimo il 2 - 2 del 28 ...Un rinforzo in più per una corsa Champions che appare decisamente in salita potrebbe arrivare da Nicolò Zaniolo. Roma, corsa Champions in salita ma con uno Zaniolo in più. vedi letture. La Roma ...Dopo la rottura tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si è tanto parlato della gravidanza di lei, con il calciatore della Roma che ha tenuto a ribadire a più riprese che si prenderà cura del proprio ...