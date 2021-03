Roma | sequestrato patrimonio da oltre due milioni di euro al narcotrafficante

(Di sabato 20 marzo 2021) Beni mobili, attività commerciali, immobili e conti correnti e polizze, per un valore complessivo di circa 2di, riconducibili a Alessandro Virzi, 46 anni,no e ...

Agenzia ANSA

... una rivendita di tabacchi sempre ubicata nella Capitale, 7 fabbricati (3 a Roma, 1 a Frascati e 3 a Pomezia) nonché un importante bar a Frascati. La figura del Virzi era già emersa nelle indagini ...