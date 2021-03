Roma | sequestrato patrimonio da oltre 2 milioni di euro a narcotrafficante

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma sequestrato

Agenzia ANSA

Un sequestro dal valore di oltre 2 milioni di euro che comprende attivita' commerciali, immobili e disponibilit finanziarie, statodalla Guardia di Finanza diad Alessandro Virzi , narcotrafficante romano e membro di una importante rete internazionale di trafficanti di sostanze stupefacenti. La figura del Virzi ...l'intero patrimonio a un 'imprenditore del narcotraffico' operante a- Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito un provvedimento di ...Un sequestro dal valore di oltre 2 milioni di euro che comprende attivita' commerciali, immobili e disponibilità finanziarie, è stato sequestrato dalla ...Si sono vaccinati oggi al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, il Commissario straordinario per l ... rispondendo in un'intervista a 'Repubblica' alla domanda se sia favorevole a ...