Roma – Napoli: ultime dalle sedi, probabili formazioni ed altro (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto alo Stadio Olimpico per Roma – Napoli, un derby imporantissimo per le due squadre in ottica Champions League Roma – Napoli si affronteranno domani alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico per un match valido per la 28ª giornata della Serie A. Derby molto delicato per due squadre, entrambe a 50 punti, ed il lotta per un posto che possa concedere loro il pass per la Champions League della prossima stagione. ultime dalle sedi QUI Roma: La Roma deve riscattare anche la pesante sconfitta subita all'andata contro il Napoli al San Paolo. Dopo aver perso con il Parma e vinto il match vinto a Kiev contro lo Shakhtar, la Roma affronterà il Napoli nel posticipo di Serie A allo Stadio ...

