Roma-Napoli, Manolas torna per sfidare il suo passato: le probabili formazioni (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La sfida con la Roma proprio non poteva perdersela. Kostas Manolas torna titolare con la maglia del Napoli domani sera allo stadio Olimpico nel match contro il suo passato: quattro anni in giallorosso e il gol storico al Barcellona che ha sancito la qualificazione alla semifinale di Champions. Manolas ha infatti militato alla Roma per ben 5 stagioni, dalla 2014/2015 alla 2018/2019. Per lui i numeri sono altissimi e indicativi: il difensore ha infatti collezionato non solo 206 presenze ufficiali in tutte le competizioni con la maglia dei giallorossi ma anche 8 gol. Per la supersfida in chiave Champions, Rino Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Di Lorenzo. Con Ospina in porta, Hysaj sarà schierato a destra con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La sfida con laproprio non poteva perdersela. Kostastitolare con la maglia deldomani sera allo stadio Olimpico nel match contro il suo: quattro anni in giallorosso e il gol storico al Barcellona che ha sancito la qualificazione alla semifinale di Champions.ha infatti militato allaper ben 5 stagioni, dalla 2014/2015 alla 2018/2019. Per lui i numeri sono altissimi e indicativi: il difensore ha infatti collezionato non solo 206 presenze ufficiali in tutte le competizioni con la maglia dei giallorossi ma anche 8 gol. Per la supersfida in chiave Champions, Rino Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Di Lorenzo. Con Ospina in porta, Hysaj sarà schierato a destra con ...

