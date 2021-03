Roma | il calcio | le scommesse | l’enorme patrimonio ma si dichiarava nullatenente | chi è il narcotrafficante Alessandro Virzi

(Di sabato 20 marzo 2021) I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di, finalizzato al sequestro di attività commerciali, immobili e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, riconducibili a(classe 1973),no membro di una importante rete internazionale di trafficanti di sostanze stupefacenti. Le indagini La figura diera emersa nelle indagini condotte nell’ambito dell’operazione “Crazy Hill”. Nel 2015 era stato sgominato infatti un potente sodalizio criminale con base a ...

