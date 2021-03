Roma, idea Allegri per il futuro. Pruzzo: “Lo vedrei bene, ma ha un difetto…” (Di sabato 20 marzo 2021) Quale sarà la prossima tappa della carriera di Massimiliano Allegri? Il tecnico livornese, per il momento, è ancora fermo dopo l'anno sabbatico preso al termine della sua avventura con la Juventus. Non mancano i rumors di mercato in cui è coinvolto: in caso di addio ad Antonio Conte, si è parlato dell'ex Milan come nuova guida tecnica dell'Inter. E poi c'è la pista che porta a Roma.caption id="attachment 1058063" align="alignnone" width="4733" Allegri (getty images)/captionPREGI E DIFETTIMa Allegri sarebbe davvero fatto per i giallorossi? A questa domanda ha provato a rispondere l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo durante un'intervista rilasciata a Radio Radio: "vedrei bene Allegri sulla panchina della Roma, così ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Quale sarà la prossima tappa della carriera di Massimiliano? Il tecnico livornese, per il momento, è ancora fermo dopo l'anno sabbatico preso al termine della sua avventura con la Juventus. Non mancano i rumors di mercato in cui è coinvolto: in caso di addio ad Antonio Conte, si è parlato dell'ex Milan come nuova guida tecnica dell'Inter. E poi c'è la pista che porta a.caption id="attachment 1058063" align="alignnone" width="4733"(getty images)/captionPREGI E DIFETTIMasarebbe davvero fatto per i giallorossi? A questa domanda ha provato a rispondere l'ex attaccante dellaRobertodurante un'intervista rilasciata a Radio Radio: "sulla panchina della, così ...

Advertising

ItaSportPress : Roma, idea Allegri per il futuro. Pruzzo: 'Lo vedrei bene, ma ha un difetto...' - - nino67mi : @goldrake____ Non hai idea che bello sentirla alla partenza della maratona di roma - Artamia : RT @DinamoPress: La #Roma solidale è in piazza per difendere il #cinemapalazzo . una idea non si sgombera! Migliaia al corteo per #SanLoren… - shadowghis : RT @alessandricci: Il sindaco di #Roma @virginiaraggi ha la brillante idea di bloccare il traffico in piena zona rossa. Così costringerà ch… - Fusillide : RT @Enricicca: @PoliticaPerJedi Sì, un po' come chiedere ai pellerossa di smetterla di perseguitare i poveri yankee. ?? Scherzi a parte, è u… -