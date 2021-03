Roma, i Friedkin cercano un nuovo tecnico, ma la clausola consente a Fonseca il rinnovo (Di sabato 20 marzo 2021) I Friedkin si dedicano al casting per il futuro allenatore della Roma, scrive Repubblica. Il quotidiano parla di “un tavolo a quattro col general manager Tiago Pinto, imposto in un istante senza che nemmeno a Trigoria nessuno ne avesse il sospetto, e Charles Gould, consulente scelto dal giovane Ryan. Studi, statistiche e analisi, strumenti base del loro progetto sportivo, hanno indicato al gruppo una rosa di allenatori giovani con esperienza nelle coppe. Al vertice della lista c’è il tedesco del Lipsia Julian Nagelsmann, 33 anni appena, enfant prodige e figlioccio di quel Ralf Rangnick cui il Milan voleva affidare panchina e mercato. Ma la dirigenza è realista e non ha scartato la soluzione che più piacerebbe ai tifosi: Massimiliano Allegri“. Ma attenzione, ammonisce Repubblica. “Fonseca non è fuori, una clausola gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Isi dedicano al casting per il futuro allenatore della, scrive Repubblica. Il quotidiano parla di “un tavolo a quattro col general manager Tiago Pinto, imposto in un istante senza che nemmeno a Trigoria nessuno ne avesse il sospetto, e Charles Gould, consulente scelto dal giovane Ryan. Studi, statistiche e analisi, strumenti base del loro progetto sportivo, hanno indicato al gruppo una rosa di allenatori giovani con esperienza nelle coppe. Al vertice della lista c’è il tedesco del Lipsia Julian Nagelsmann, 33 anni appena, enfant prodige e figlioccio di quel Ralf Rangnick cui il Milan voleva affidare panchina e mercato. Ma la dirigenza è realista e non ha scartato la soluzione che più piacerebbe ai tifosi: Massimiliano Allegri“. Ma attenzione, ammonisce Repubblica. “non è fuori, unagli ...

Advertising

napolista : Roma, i Friedkin cercano un nuovo tecnico, ma la clausola consente a Fonseca il rinnovo Su Repubblica. L’allenator… - siamo_la_Roma : ?? Il tema centravanti torna d'attualità a #Trigoria ???? I #Friedkin vogliono regalare ai tifosi un attaccante impo… - forzaroma : Aguero o Icardi in attacco, Nagelsmann per la panchina: ecco il casting dei Friedkin #ASRoma - siamo_la_Roma : ??? I #Friedkin preparano il futuro della #Roma ???? #Fonseca si gioca la conferma tra l'#Europa e il quarto posto ??… - LAROMA24 : L’Europa primo passo. Il casting dei Friedkin per la Roma del futuro #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Friedkin Speravo de morì dopo Non mi stancherò mai di ripetere che l'aspetto più sorprendente della prima Roma dei Friedkin è la genesi. La squadra è il prodotto di tutto quello che non fa programmazione: la proprietà è cambiata ...

Roma, l'Ajax non fa sorridere Schivate le inglesi, lo United e l'Arsenal, alla Roma è toccata l'ultima big rintracciabile nell'... dentro l'Ajax , subito accoppiato al club dei Friedkin. B

Roma, il Palazzo torna nemico: la decisione presa dai Friedkin Corriere dello Sport.it Roma, offerti Aguero e Icardi: l’indiscrezione Si muove il mercato giallorosso Dopo aver pensato a lungo a sostituire Dzeko con Arek Milik, il tema centravanti tornerà a breve d’attualità anche nella prossima finestra di mercato: da capire il futu ...

L’Europa primo passo. Il casting dei Friedkin per la Roma del futuro I Friedkin pianificano il futuro della Roma All’Amsterdam Arena, l’8 aprile, la Roma non si giocherà solo i quarti di finale di Europa League. A 30 anni dall’ultima finale europea, il futuro della squ ...

Non mi stancherò mai di ripetere che l'aspetto più sorprendente della primadeiè la genesi. La squadra è il prodotto di tutto quello che non fa programmazione: la proprietà è cambiata ...Schivate le inglesi, lo United e l'Arsenal, allaè toccata l'ultima big rintracciabile nell'... dentro l'Ajax , subito accoppiato al club dei. BSi muove il mercato giallorosso Dopo aver pensato a lungo a sostituire Dzeko con Arek Milik, il tema centravanti tornerà a breve d’attualità anche nella prossima finestra di mercato: da capire il futu ...I Friedkin pianificano il futuro della Roma All’Amsterdam Arena, l’8 aprile, la Roma non si giocherà solo i quarti di finale di Europa League. A 30 anni dall’ultima finale europea, il futuro della squ ...