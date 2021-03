Roma, emergenza totale contro il Napoli (che vuole Fonseca) (Di sabato 20 marzo 2021) Fonseca alla vigilia di Roma-Napoli: “Bene la qualificazione, tre rientri dopo la sosta”. Intanto De Laurentiis lo valuta per la panchina Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di domani sera all’Olimpico tra Roma e Napoli, un vero e proprio spareggio Champions: “Noi siamo pronti per questa partita complicata, abbiamo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 marzo 2021)alla vigilia di: “Bene la qualificazione, tre rientri dopo la sosta”. Intanto De Laurentiis lo valuta per la panchina Pauloha parlato in conferenza stampa in vista del big match di domani sera all’Olimpico tra, un vero e proprio spareggio Champions: “Noi siamo pronti per questa partita complicata, abbiamo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : Si sono vaccinati oggi a Roma, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo d… - tusciaweb : “Meno casi e decessi ma aumentano i ricoveri” Roma - Emergenza Covid nel Lazio, l'assessore regionale Alessio - alfredobecchett : ROMA: LEGA, INCONTRO CON ASSOCIAZIONI TERRITORIO PER ROGHI TOSSICI. SITUAZIONE DRAMMATICA I roghi tossici a Roma,… - purtroppo : RT @Agenzia_Ansa: Si sono vaccinati oggi a Roma, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della P… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Si sono vaccinati oggi a Roma, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della P… -