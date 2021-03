Roma, controlli anti Covid della Polizia Locale: spostamenti non giustificati e irregolarità nelle attività, il bilancio (Di sabato 20 marzo 2021) Ieri sera sono stati oltre 200 i controlli eseguiti dalla Polizia Locale presso le attività di minimarket. Le verifiche hanno riguardato diversi quartieri della Capitale: nella zona della stazione Termini gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” hanno chiuso un esercizio per inosservanza del divieto di vendita di bevande alcoliche, come da ordinanza della Sindaca n. 43/2021, Nei confronti del gestore, già diffidato e multato nei giorni scorsi per la stessa violazione, è scattato il provvedimento di chiusura di 3 giorni. Roma, controlli anti Covid: ecco le zone interessate Una decina le irregolarità amministrative riscontrate in altre attività, in particolare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) Ieri sera sono stati oltre 200 ieseguiti dallapresso ledi minimarket. Le verifiche hanno riguardato diversi quartieriCapitale: nella zonastazione Termini gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” hanno chiuso un esercizio per inosservanza del divieto di vendita di bevande alcoliche, come da ordinanzaSindaca n. 43/2021, Nei confronti del gestore, già diffidato e multato nei giorni scorsi per la stessa violazione, è scattato il provvedimento di chiusura di 3 giorni.: ecco le zone interessate Una decina leamministrative riscontrate in altre, in particolare ...

