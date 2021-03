Riso Venere, tre ricette semplici (Di sabato 20 marzo 2021) Il Riso Venere deriva da quello nero un tempo sulle tavole esclusivamente degli asiatici più benestanti, che lo ritenevano afrodisiaco, unito a una varietà della pianura padana. Perché, sì, il Riso Venere è italiano (il nome è un omaggio alla dea romana della bellezza e dell'amore, per via di quella presunta proprietà legata alla passione): nato a Vercelli nel 1997, coltivato solo da alcune aziende agricole del Piemonte e della Sardegna, è il primo Riso nero aromatico made in Italy e negli ultimi anni sta riscuotendo un apprezzamento crescente. Facilmente digeribile, privo di glutine, è un’ottima fonte di fibre. Si tratta inoltre di un Riso integrale e quindi le fibre sono insolubili, utili per facilitare l'attività intestinale. Ricco di antiossidanti, tra cui gli antociani (che ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Ilderiva da quello nero un tempo sulle tavole esclusivamente degli asiatici più benestanti, che lo ritenevano afrodisiaco, unito a una varietà della pianura padana. Perché, sì, ilè italiano (il nome è un omaggio alla dea romana della bellezza e dell'amore, per via di quella presunta proprietà legata alla passione): nato a Vercelli nel 1997, coltivato solo da alcune aziende agricole del Piemonte e della Sardegna, è il primonero aromatico made in Italy e negli ultimi anni sta riscuotendo un apprezzamento crescente. Facilmente digeribile, privo di glutine, è un’ottima fonte di fibre. Si tratta inoltre di unintegrale e quindi le fibre sono insolubili, utili per facilitare l'attività intestinale. Ricco di antiossidanti, tra cui gli antociani (che ...

