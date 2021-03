Riprese le vaccinazioni con AstraZeneca, poche rinunce a Spilimbergo: reazioni e commenti (Di sabato 20 marzo 2021) Una ripartenza preannunciata, attesa e importante, che segna un nuovo inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus in Friuli Venezia Giulia: alle 15 di venerdì 19 marzo, all’ospedale di Spilimbergo sono Riprese le vaccinazioni con AstraZeneca dopo il blocco cautelativo e il successivo via libera da parte dell’Ema. Afflusso considerevole, poche rinunce e fiducia nella scienza, accompagnata da ciò che molti di coloro che si sono sottoposti a profilassi ritengono imprescindibile: il senso civico.L’hanno sottolineato in tanti, negli spazi ospedalieri riservati alle somministrazioni, che sono state effettuate in modo ordinato, senza intoppi (video Missinato). Leggi su udine20 (Di sabato 20 marzo 2021) Una ripartenza preannunciata, attesa e importante, che segna un nuovo inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus in Friuli Venezia Giulia: alle 15 di venerdì 19 marzo, all’ospedale disonolecondopo il blocco cautelativo e il successivo via libera da parte dell’Ema. Afflusso considerevole,e fiducia nella scienza, accompagnata da ciò che molti di coloro che si sono sottoposti a profilassi ritengono imprescindibile: il senso civico.L’hanno sottolineato in tanti, negli spazi ospedalieri riservati alle somministrazioni, che sono state effettuate in modo ordinato, senza intoppi (video Missinato).

Advertising

Agenzia_Ansa : È limitata al lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato al docente deceduto nelle scorse ore a… - Nonha_stata : Le vaccinazioni sono riprese a pieno ritmo. Un minuto di raccoglimento per tutti coloro che hanno perso l’occasione… - infoitinterno : AstraZeneca, vaccinazioni riprese a pieno ritmo a Milano - Miti_Vigliero : RT @radioaldebaran: Riprese le vaccinazioni AstraZeneca. Le disedette in #Liguria sono pari a 2,7% - #Cronaca #Sanità - - radioaldebaran : Riprese le vaccinazioni AstraZeneca. Le disedette in #Liguria sono pari a 2,7% - #Cronaca #Sanità - -