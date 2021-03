(Di sabato 20 marzo 2021) Al via le vaccinazioni per le persone fragili, ma preoccupa lo stop ad16 marzo 2021, l'Ema: 'Sicuro ed efficace' 18 marzo 2021 Sono riprese le vaccinazioni anti Covid ...

Via libera dell'EMA al vaccino AstraZeneca. Da domani 19 marzo alle ore 15 riprendono regolarmente le somministrazioni. Riprendono le somministrazioni del vaccino AstraZeneca, i docenti tra ansia (poca) e tante certezze. Aperto il secondo hub vaccinale della Asl Na1 alla Stazione Marittima dove riprendono da stamattina le somministrazioni di AstraZeneca. Svezia Norvegia e Danimarca se ne fregano dell'EMA e non riprendono le somministrazioni con Astrazeneca.

Al via le vaccinazioni per le persone fragili, ma preoccupa lo stop ad AstraZeneca 16 marzo 2021 Vaccino AstraZeneca, l'Ema: 'Sicuro ed efficace' 18 marzo 2021 Sono riprese le vaccinazioni anti Covid ...Una duegiorni straordinaria di vaccinazione è prevista per le giornate di oggi, sabato 20 marzo, e domani, domenica 21, al centro hub del palacongressi di Agrigento. Tutti i cittadini aventi diritto ...È in gioco la salute del Paese, dal vaccino dipende la vita delle persone ma anche la ripresa economica ... di prevedere nel DL Sostegni il coinvolgimento delle farmacie nella somministrazione della ...Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine. Inoltre da ieri, venerdì 19 marzo, su autorizzazione di Aifa, sono riprese le prenotazioni e le somministrazioni vaccinali per le ...