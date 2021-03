(Di sabato 20 marzo 2021) Non si spegne l’ecoprima su Raiuno di “Carosello” il film per la tv con la regia di Lucio Pellegrini, tratto da un soggetto di Federico Vacalebre “Carosonissimo” – con la sceneggiatura di Giordano Meacci e di Francesca Serafini (con Caligari scrissero la sceneggiatura di “Non essere cattivo”). Perché questo biopic che racconta la vita artistica del maestro napoletano – inizia con un diciassettenneche si Diploma al Conservatorio (1937) e termina nel 1959 con il suo primo ritiro dalle scene – è piaciuto in tutta Italia. Merito anche di Matteo Rovere e Sydney Sibilia (con Marta Aceto) che lo hanno prodotto e che gode dei bellissimi costumi di Valentina Taviani e degli arrangiamentili di Stefano Bollani. Ma soprattutto del giovane Eduardo Scarpetta (...

Advertising

napolista : Renato #Carosone filosofo della gioia: “Si suona fin quando si può fare una musica nuova” È piaciuto in tutta Ital… - scalasalva : RT @MegaleHellas: Vita di Renato Carosone, genio del pianoforte: con la sua musica Napoli nel mondo - GalleriaMiletti : Galleria Miletti - Mandolin’s art Vip Renato Carosone all'anagrafe Renato Carusone è stato un cantautore, pianista,… - GalleriaMiletti : Galleria Miletti - Mandolin’s art Renato Carosone all'anagrafe Renato Carusone è stato un cantautore, pianista, dir… - Francescoiava : Renato Carosone | Mambo italiano | 1957 -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Carosone

Io Donna

Dopo il biopic su Nada della scorsa settimana su Rai1 è passato giovedì sera il film tv sulla vita di, una delle maggiori espressione espressioni della canzone napoletana. Una favola, la sua vita. Anche se una favola triste condizionata dalla morte prematura morte della madre quando ...Lita Levidi, Moglie/ Un amore unico nonostante il successo... Nic in crisi per sua sorella Sarà Alec a consigliarle una possibile soluzione, ma sarà davvero quella giusta? Bell è ...Sbanca in Rai il film tv sul celebre artista napoletano interpretato da Eduardo Scarpetta. “Si suona fin quando si può fare una musica nuova” ...’O monopattinista”, “La rumba dei virologi”, “’O dadaista” (non nell’accezione artistica, bensì della didattica a distanza): ci fosse adesso un giovane Renato Carosone, nell’Italia spaesata e triste, ...