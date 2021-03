Razzismo in Rangers Slavia Praga | Kamara | «Kudela mi ha chiamato scimmia»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 marzo 2021) Non si placano le polemiche sul presunto episodio diin. A raccontare l’accaduto è stato, vittima delle offese Durante, partita degli ottavi di finale di ritorno di Europa League, ci sarebbe stato un episodio diin campo. A raccontarlo, come riporta Sky Sports, è stato la vittima dell’accaduto, calciatore degli scozzesi, per voce del suo avvocato. «Da questa estate molti di noi hanno deciso di mettersi in ginocchio in solidarietà con coloro che hanno perso la vita a causa della violenza a sfondo razzista. Ma se la UEFA vuole veramente ‘mostrare il cartellino rosso al’, allora è il momento di fermare il simbolismo e ...