Raven Leilani | tentativi di ritagliarsi spazi di solitudine | anzi di contraddirla

IlariaPiperno : RT @Brizia92: Dall'uscita dell'Opera struggente di un formidabile genio ho ricercato una voce nuova, un esordio potente. Dopo 20 anni arriv… - RavenLeilani : RT @Brizia92: Dall'uscita dell'Opera struggente di un formidabile genio ho ricercato una voce nuova, un esordio potente. Dopo 20 anni arriv… - stellasacchini : RT @Brizia92: Dall'uscita dell'Opera struggente di un formidabile genio ho ricercato una voce nuova, un esordio potente. Dopo 20 anni arriv… - avanieframboise : RT @Brizia92: Dall'uscita dell'Opera struggente di un formidabile genio ho ricercato una voce nuova, un esordio potente. Dopo 20 anni arriv… - Brizia92 : Dall'uscita dell'Opera struggente di un formidabile genio ho ricercato una voce nuova, un esordio potente. Dopo 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Raven Leilani

Nuove Radici World

, Chiaroscuro (Feltrinelli) Trad. di Stella Sacchini e Ilaria Piperno "Io non ho bisogno di te", per Edie è soltanto un pensiero. Ha 20 anni, lavora in una casa editrice e condivide un ...All'inizio di Chiaroscuro, il romanzo diappena pubblicato da Feltrinelli, la protagonista esce per la prima volta con un tizio con cui sexta da un mese. Non sanno cosa dirsi. Finiscono ...Nell'esordio letterario di Raven Leilani una storia di riscatto dinanzi all’aumentare di episodi di intolleranza e pregiudizi ...