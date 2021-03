Rangers, il racconto di Kamara: “Kudela si è avvicinato a me e mi ha chiamato scimmia” (Di sabato 20 marzo 2021) Non si fermano le polemiche dopo il caso di razzismo che ha caratterizzato la sfida di Europa League tra Rangers e Slavia Praga. Il calciatore dei cechi Ondrej Kudela ha infatti etichettato con epiteti razzisti il giocatore del club di Glasgow Glen Kamara ed il mondo del calcio è insorto. “Se l’UEFA vuole mandare un messaggio è questo il momento. E’ ora di dire basta a questi vili abusi e di tollerare l’odio razziale. Se l’UEFA non facesse nulla sarebbe come dire che il razzismo è una cosa positiva” ha dichiarato l’avvocato di Kamara. “Kudela si è avvicinato a me e, con la mano davanti alla bocca, mi ha detto: “Sei una fo****a scimmia“. La mia prima reazione è stata di shock. Non mi aspettavo che un giocatore professionista potesse lasciarsi andare a tali insulti. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Non si fermano le polemiche dopo il caso di razzismo che ha caratterizzato la sfida di Europa League trae Slavia Praga. Il calciatore dei cechi Ondrejha infatti etichettato con epiteti razzisti il giocatore del club di Glasgow Glened il mondo del calcio è insorto. “Se l’UEFA vuole mandare un messaggio è questo il momento. E’ ora di dire basta a questi vili abusi e di tollerare l’odio razziale. Se l’UEFA non facesse nulla sarebbe come dire che il razzismo è una cosa positiva” ha dichiarato l’avvocato di. “si èa me e, con la mano davanti alla bocca, mi ha detto: “Sei una fo****a“. La mia prima reazione è stata di shock. Non mi aspettavo che un giocatore professionista potesse lasciarsi andare a tali insulti. Il ...

