Quella pretesa pericolosa del rischio zero sui vaccini Maurizio Turturo | «La medicina non dà certezze» – L’intervista

(Di sabato 20 marzo 2021) «Me lo ha detto il dottore». Sono lontani i tempi in cui la fiducia nel proprio medico di riferimento giustificava la bontà inequivocabile della terapia da seguire. Siamo in piena pandemia da Covid-19 e quello che una fetta di popolazione pretende è che un vaccino “sicuro ed efficace” lo sia al 100%, non un punto percentuale in meno. Il caso Astrazeneca ha ormai ampliato uno scetticismo pericoloso. A volte dettato dalla paura, altre, e in modo ancora più ostile, spinto da una totale assenza di conoscenza del tema. E se da un lato i positivi al virus continuano ad entrare nelle terapie intensive degli ospedali di tutto il Paese, dall’altra c’è qualcuno che sceglie di disdire il proprio appuntamento per la vaccinazione, perché del farmaco anti Covid non si fida più. La scoperta più grande che ha fatto è che quel diritto di, di cui finora ...