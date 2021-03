«Quel post le ha ridato il sorriso»: la storia del ragazzo che ha trovato lavoro alla madre con un appello virale – L’intervista (Di sabato 20 marzo 2021) «Finalmente una buona notizia sui giornali». Ironizza così Felice Capita, 24 anni, di origini pugliesi, il figlio che tutte le madri vorrebbero. Un giovane che, stanco di vedere la donna che lo ha messo al mondo distrutta dall’affannosa ricerca di un posto di lavoro (tra candidature senza risposte e invio disperato di centinaia di cv), ha deciso di non stare a guardare e di metterci la faccia per farla tornare a sorridere. E tutto con un semplice post su LinkedIn. «Ho scritto Quell’appello in pochi secondi, l’ho postato nel pomeriggio e già l’indomani mia madre, dopo aver fatto tre colloqui, ha trovato un lavoro», ci racconta il giovane, al telefono dalla Corea del Sud dove si trova in questo momento. ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) «Finalmente una buona notizia sui giornali». Ironizza così Felice Capita, 24 anni, di origini pugliesi, il figlio che tutte le madri vorrebbero. Un giovane che, stanco di vedere la donna che lo ha messo al mondo distrutta dall’affannosa ricerca di uno di(tra candidature senza rise e invio disperato di centinaia di cv), ha deciso di non stare a guardare e di metterci la faccia per farla tornare a sorridere. E tutto con un semplicesu LinkedIn. «Ho scrittol’in pochi secondi, l’hoato nel pomeriggio e già l’indomani mia, dopo aver fatto tre colloqui, haun», ci racconta il giovane, al telefono dCorea del Sud dove si trova in questo momento. ...

