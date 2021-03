Quanto è importante scegliere un buon veterinario a Torino (Di sabato 20 marzo 2021) Chiunque possieda un animale da compagnia sa che deve avere un veterinario di fiducia. Non solo ci aiuterà in occasione di patologie specifiche o piccoli incidenti, ma anche per la cura periodica dell’animale. Non appena il cucciolo arriva a casa è importante portarlo subito dal veterinario, in modo che possa indicarci se gode di ottima salute o se manifesta già qualche problematica. Esistono infatti degli esami diagnostici che consentono di valutare la presenza di virus o di parassiti; cure specifiche o anche azioni preventive si devono svolgere quando l’animale è ancora piccolo e indifeso. Ogni Quanto andare dal veterinarioDurante la prima visita dal veterinario, quest’ultimo ci consiglierà sui passi da effettuare in seguito. Nel caso in cui non si conosca un professionista di ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 20 marzo 2021) Chiunque possieda un animale da compagnia sa che deve avere undi fiducia. Non solo ci aiuterà in occasione di patologie specifiche o piccoli incidenti, ma anche per la cura periodica dell’animale. Non appena il cucciolo arriva a casa èportarlo subito dal, in modo che possa indicarci se gode di ottima salute o se manifesta già qualche problematica. Esistono infatti degli esami diagnostici che consentono di valutare la presenza di virus o di parassiti; cure specifiche o anche azioni preventive si devono svolgere quando l’animale è ancora piccolo e indifeso. Ogniandare dalDurante la prima visita dal, quest’ultimo ci consiglierà sui passi da effettuare in seguito. Nel caso in cui non si conosca un professionista di ...

