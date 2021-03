Quando finirà l’emergenza coronavirus? “Se va tutto bene ne usciremo a Natale, ma attenti alla Quarta Ondata” (Di sabato 20 marzo 2021) Quando finirà l’emergenza coronavirus? Alberto Mantovani, immunologo di fama mondiale e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano lo pronostica oggi in un’intervista a La Stampa: “Se va tutto bene ne usciremo a Natale”. Ma poi mette anche in guardia dai possibili rischi: “attenti alla Quarta Ondata”. Quando finirà l’emergenza coronavirus? “Se va tutto bene ne usciremo a Natale” Secondo Mantovani “Se ci impegneremo il Natale prossimo sarà più normale del passato. L’estate potrebbe essere una tregua, ma senza le illusioni dell’anno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021)? Alberto Mantovani, immunologo di fama mondiale e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano lo pronostica oggi in un’intervista a La Stampa: “Se vane”. Ma poi mette anche in guardia dai possibili rischi: “”.? “Se vane” Secondo Mantovani “Se ci impegneremo ilprossimo sarà più normale del passato. L’estate potrebbe essere una tregua, ma senza le illusioni dell’anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando finirà Le storie. Solitudine, abbandoni e nuove povertà: un lockdown doppio per gli anziani Quando finirà?" si sfoga James Philip Conteh, 71 anni, ex impiegato statale di Freetown in Sierra Leone. Anche lui affida la sua testimonianza a "HelpAge". "Mia moglie ha dovuto chiudere la sua ...

Dialogo con una figlia sull'orlo del lockdown. "Mamma mi sento un cubo vuoto" ... un confronto che a te è stato tolto da un anno, proprio quando ti era più necessario. "A marzo ... Finirà, Bea. Tra le luci e le ombre, l'hai letto tu, c'è la bellezza della vita. C'è il futuro. "Sì ...

