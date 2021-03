Qualificazioni ai Mondiali: Portogallo, esordio sulla carta agevole contro l’Azerbaijan (Di sabato 20 marzo 2021) Portogallo-Azerbaijan si disputerà mercoledì 24 Marzo alle ore 20:45 in un match valido per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Le due compagini si affronteranno sul suolo italiano, precisamente sul campo neutro dell’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus e di Cristiano Ronaldo. E proprio qui il portoghese vuole continuare a sbriciolare record su record a livello realizzativo anche in Nazionale. Le due compagini sono inserite nel Gruppo A in compagnia anche di Serbia, Irlanda e Lussemburgo. Verso Portogallo-Azerbaijan, come stanno i lusitani ? sulla carta sarà un esordio sul velluto per i lusitani, ma il commissario tecnico Santos non vuole assolutamente cali di tensione. L’allenatore può contare senz’altro su una Nazionale stellare, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021)-Azerbaijan si disputerà mercoledì 24 Marzo alle ore 20:45 in un match valido per leaidi Qatar 2022. Le due compagini si affronteranno sul suolo italiano, precisamente sul campo neutro dell’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus e di Cristiano Ronaldo. E proprio qui il portoghese vuole continuare a sbriciolare record su record a livello realizzativo anche in Nazionale. Le due compagini sono inserite nel Gruppo A in compagnia anche di Serbia, Irlanda e Lussemburgo. Verso-Azerbaijan, come stanno i lusitani ?sarà unsul velluto per i lusitani, ma il commissario tecnico Santos non vuole assolutamente cali di tensione. L’allenatore può contare senz’altro su una Nazionale stellare, ...

