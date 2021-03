Qualificazioni ai Mondiali 2022: probabili formazioni di Serbia-Irlanda (Di sabato 20 marzo 2021) Scatta mercoledì 24 Marzo la marcia d’avvicinamento agli inediti Mondiali invernali di Qatar 2022. Per conoscere i nomi delle nazionali che partiranno il prossimo anno alla volta degli affascinanti paesaggi qatarioti, bisogna necessariamente passare dall’impervio tragitto delle Qualificazioni. Nel tabellone europeo, il Gruppo A prevede subito nella prima giornata un delicato scontro: Serbia-Irlanda. Le due selezioni si affronteranno alle ore 20:45 – di mercoledì 24 Marzo ndr – allo stadio Rajko Mitic di Belgrado, ovviamente senza la presenza del caloroso pubblico sugli spalti a causa della pandemia. In questo raggruppamento figurano anche Portogallo, Lussemburgo e Azerbaijan. Verso Serbia-Irlanda Come arrivano le due Nazionali ? Dei 13 posti riservati alle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Scatta mercoledì 24 Marzo la marcia d’avvicinamento agli ineditiinvernali di Qatar. Per conoscere i nomi delle nazionali che partiranno il prossimo anno alla volta degli affascinanti paesaggi qatarioti, bisogna necessariamente passare dall’impervio tragitto delle. Nel tabellone europeo, il Gruppo A prevede subito nella prima giornata un delicato scontro:. Le due selezioni si affronteranno alle ore 20:45 – di mercoledì 24 Marzo ndr – allo stadio Rajko Mitic di Belgrado, ovviamente senza la presenza del caloroso pubblico sugli spalti a causa della pandemia. In questo raggruppamento figurano anche Portogallo, Lussemburgo e Azerbaijan. VersoCome arrivano le due Nazionali ? Dei 13 posti riservati alle ...

Advertising

AleAntinelli : Daniele #DeRossi entra ufficialmente nello staff azzurro di Roberto Mancini. Da domenica sera al lavoro per le qual… - asanchez6_1988 : RT @tancredipalmeri: Mancini ne convoca 38 per le qualificazioni mondiali. Strategia differente rispetto a quella di molti altri paesi che… - argo979 : La nazionale femminile di pallamano esordisce con una vittoria sul Kosovo (24-22) nella prima gara per le qualifica… - cassapronostici : Scommessa pronta Mondiali di calcio (qualificazioni) mercoledì 24 marzo 2021 partite ore 20:45 - cassapronostici : Scommessa pronta Mondiali di calcio (qualificazioni) mercoledì 24 marzo 2021 partite ore 18:00 -