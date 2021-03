Puglia, maltempo: allerta temporali dal nord barese al Salento, vento fino a burrasca forte e mareggiate sull’intera regione Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 20 marzo 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 8 di domani 21 marzo per sedici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; isolate o sparse, anche carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Puglia centrale.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “venti: forti settentrionali, con raffiche di burrasca ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 marzo 2021) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalle 8 di domani 21 marzo per sedici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sumeridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; isolate o sparse, anche carattere di rovescio o temporale, sucentrale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sucentrale.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “venti: forti settentrionali, con raffiche di...

