Propaganda Live, ZeroCalcare e l'apocalisse più lenta che ci hanno mai raccontato

Siamo in lockdown? Siamo solo in zona rossa? Si tratta della stessa cosa? Con il suo classico piglio ironico – che tanto era mancato in queste settimane – ZeroCalcare ha proposto durante la puntata di ieri di Propaganda Live due minuti di cartone animato per fare un punto della situazione circa la situazione attuale.

Dopo Rebibbia Quarantine, che ci aveva tenuto compagnia durante il primo vero lockdown, ZeroCalcare torna due minuti che terminano lasciando l'amaro in bocca. Un po' come la vignetta di cui il disegnatore parla ma che dice di non aver ritrovato. Una vignetta che fa pressapoco così: Tutte le volte che dice "Quando sarà finita questa Covid" ...

Ultime Notizie dalla rete : Propaganda Live Ascolti Tv venerdì 19 marzo 2021: Canzone segreta, Ciao Darwin, Crozza, The Good Doctor, dati Auditel e share Ascolti tv venerdì 19 marzo 2021: Tv8, Nove, La7, Crozza 'Otto e mezzo' su La7 (.000 spettatori, share del %) anticipa 'Propaganda Live' che appassiona .000 spettatori con il % di share. Su Tv8 il ...

Propaganda Live, i dati social e gli influencer più influencer I dati social di Propaganda Live con i migliori post e gli account più influenti I dati social di Propaganda Live dimostrano che il programma ha una comunità molto attiva e compatta, anche sui social. Propaganda Live ...

Makkox a Propaganda Live La7 Caso AstraZeneca: i silenzi del sottosegretario Sileri a DiMartedì, secondo Alessio Marzilli I silenzi del sottosegretario Sileri sul caso AstraZeneca a DiMartedì in un montaggio a cura di Alessio Marzilli per Propaganda Live, in onda su La7.

ZeroCalcare pubblica un nuovo video animato sulla quarantena A distanza di quasi un anno da Rebibbia Quarantine, ZeroCalcare torna con un nuovo video sulla quarantena, ma non ci sarà una nuova serie.

