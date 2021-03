Prolegomeni sonciniani alle verità fondamentali di Chiara Ferragni sui mariti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 marzo 2021) Quasi nessuna delle mie amiche ha un marito decente. E, quando dico «quasi», è perché ognuna si senta l’eccezione, e non mi tolga il saluto, offesa dal mio aver detto in pubblico ciò che sospiro sempre in privato: ma come fai a stare con quell’inutile pezzo di carne? Quasi nessuna ha un marito intelligente, spiritoso, o anche solo manzo da poster. Uno che ti faccia capire perché alla tua amica sia venuta voglia di mettersi un estraneo in casa. Quasi tutte si sono sposate per la principale ragione per cui le donne si sposano non avendo più bisogno di sposarsi per esistere: per non essere la zitella ai pranzi di famiglia. Essere la zitella è tabù quasi più di ingrassare (quasi), e le donne che conosco – donne emancipate, con carriere fiorenti e parrucchieri costosi, con senso dell’umore e piglio indipendente – farebbero di tutto per non essere quella che «nessuno se l’è pigliata, ...