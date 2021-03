Prima Pagina, Tuttosport: “CR7-Pirlo, patto Juve! Gran Galà del calcio, trionfano Ronaldo e Ghirelli” (Di sabato 20 marzo 2021) "CR7-Pirlo, patto Juve".Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. "Gran Gala del calcio: trionfano Ronaldo e Ghirelli. Premiati anche Gasperini, Percassi, l'Atalanta e Orsato; vi sveliamo come il tecnico bianconero pianifica nuovi successi assieme a Cristiano". In taglio alto: "Tre ore con il Papa. Mihajlovic: 'Francesco ti segna dentro. Sono per metà ortodosso, ma il Papa è il Papa. È un tuttocampista. L'importante è che stia in campo, fa la differenza, a Medjugorje sono tornato bimbo. Da allora prego due volte tutti i giorni. Lascerò a 75 anni o 80 anni". Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) "CR7-Juve".Apre così ladell’edizione odierna di “”. "Gala del. Premiati anche Gasperini, Percassi, l'Atalanta e Orsato; vi sveliamo come il tecnico bianconero pianifica nuovi successi assieme a Cristiano". In taglio alto: "Tre ore con il Papa. Mihajlovic: 'Francesco ti segna dentro. Sono per metà ortodosso, ma il Papa è il Papa. È un tuttocampista. L'importante è che stia in campo, fa la differenza, a Medjugorje sono tornato bimbo. Da allora prego due volte tutti i giorni. Lascerò a 75 anni o 80 anni".

