Premier League | Brighton-Newcastle 3-0 | successo importante in chiave salvezza La classifica aggiornata

(Di domenica 21 marzo 2021) Iltrova unfondamentale contro ilper 3-0., Fulham-Leeds 1-2: Raphinha e Bamford regalano ilagli ospiti. LaUna partita dominata in lungo e in largo dai padroni di casa che non hanno mai lasciato l'iniziativa agli ospiti. La sfida era di vitale importanza con le due squadre che sono pienamente invischiate nella lotta. Con questa vittoria i padroni di casa si issano al sedicesimo posto a quota 32 punti, staccando proprio ilin diciassettesima piazza che di punti ne ha 28. I gol sono stati siglati da Leandro Trossard, Danny Welbeck e Neal Maupay.Di seguito la.MC sportid="1" ...

È stato lo scontro salvezza tra Brighton e Newcastle a chiudere il sabato della 29esima giornata di Premier League. Ad avere la meglio, in maniera netta ed inequivocabile, è stato il Brighton che ha v ...Prosegue la Premier League con un turno "sui generis", con tre partite valide per gli anticipi della 29a giornata e il recupero della 18a tra Aston Villa e Tottenham.